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台東富山保育區汙水預計9月開工接管 廢水不再流入海洋
台東富山漁業資源保育區成為知名景點已逾10年，餐飲、民宿業者紛紛進駐，年遊客量近40萬人，卻始終沒有汙水處理系統，導致廢汙水長期流入海洋造成汙染。縣府將投入1500萬元，在台東市區之外率先為漁業保育區汙水接管260公尺，預計9月開工。
遊客爆量的知名景點「富山漁業資源保育區」過去被稱為富山護漁區，定期投放魚苗，標榜與魚同樂，早期可用麵包、饅頭餵魚，去年9月起因環保爭議禁止，但仍可讓小魚在腳邊漫游，成為特色。
富山漁業保育區如今已成為遊客到台東必玩景點之一，去年遊客量達37萬人次，但遊客爆量產生的公共衛生問題如廢汙水未妥善處理，嚴重影響海洋水質，十多年來民眾及生態專家都盼望能有汙水處理機制。
早期推動護漁行動的陳世岳及台東區漁會代表蔡明儒說，當地早已發現問題，爭取汙水接管多年，但過去缺乏概念，如今施工及設計商應考慮後續維護保養問題，避免衝擊環境和業者。
縣府農業處推動「富山漁業資源保育區水與環境改善工程」，包括富山保育區公有汙水接管、整建公廁及修繕遊園木棧平台等，縣長饒慶鈴要求須先讓在地商家及漁民形成共識，農業處本月4日辦說明會，13戶商家同意接管鎮力避免再繼續汙染海洋。
農業處長許家豪說，考量暑假期間施工會影響逐漸開放的觀光活動，所以決定延到9月開工，將優先做影響較小的工程項目，減少衝擊，也要求廠商開挖管線埋設後立即回填，避免造成危險。
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