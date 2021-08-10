特別的20歲生日禮物 吳岑靚回到出生醫院任護理師

20年前在門諾醫院出生的吳岑靚，如今回到門諾服務，她參與「東部護理人員培育計畫」上月通過護理師證照考試成為準護理師，她說，這是自己20歲最特別、有意義的生日禮物。

為緩解東部緊張的護理人力，門諾醫院自2016年推動東部護理人員培育計畫，除了與馬偕醫護專校攜手合作，就讀其他大專院校護理系的在地子弟也提供獎助金，讓他們有機會奉獻所學，回到家鄉盡一己之力。

門諾醫院與馬偕醫護管理專科學校合作招收的首屆護理公費生，經過5年的護理教育與實習，7月底通過護理師證照考試後，13名準護理師正式加入門諾醫院，院方歡迎護理生力軍的加入，9日特地舉行歡迎感恩儀式。

門諾醫院院長吳鏘亮感謝各界的支持，讓東部護理人員培育計畫得以持續培育在地子弟投入護理工作，也期勉首屆的公費護理師們，發揮護理師的天職，守護患者恢復健康。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信代表董事長賴史忠及全體董事獻上祝福，也送給首屆的公費護理師3個C，分別是專業能力（Competence）、品格（Character）及連結（Connect）。他說，結束5年的學習生涯進入職場，除了專業能力的展現，也透過好的品格塑造及愛人的心，為患者提供全人的服務；而這3個字加起來，就是影響力，藉由這份護理工作影響力的積累，讓受照顧者能獲得更多的喜悅與生命的延續。

「現在你們是門諾的新鮮人，同時是花蓮地區醫護的尖兵。」台北馬偕專校校長陳裕仁也期許大家在職場上照顧他人，與同事或其他人相處時都要愛人如己。