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宜蘭五結疫苗接種站+1 慈濟聯絡處今開站提供注射服務

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
宜蘭五結鄉衛生所空間不夠，今天在慈濟聯絡處新增一處疫苗接種服務站，提供寬敞舒適注射服務。圖／慈濟聯絡處提供
宜蘭五結鄉衛生所空間不夠，今天在慈濟聯絡處新增一處疫苗接種服務站，提供寬敞舒適注射服務。圖／慈濟聯絡處提供

宜蘭五結鄉衛生所接種疫苗的空間不夠寬敞，經由縣衛生局與鄉公所找到慈濟聯絡處配合，同意增設一處舒適的接種處所，今天舉行開站儀式，由羅東博愛醫院醫護團隊支援人力。

位於五結鄉的慈濟聯絡處今天開始進行疫苗施打服務，宜蘭縣衛生局疾管局科長許玉霞、五結鄉長沈德茂都到場感謝羅東博愛醫院醫療團隊與慈濟志工共同促成，使五結鄉多增加一個環境舒適的接種處所。

羅東博愛醫院院長盧進德感謝慈濟提供這麼棒的場地，沒有西曬、場地空曠；慈濟志工吳宏泰表示，證嚴上人不忍醫療人員與民眾在炎熱的環境下施打，因此全台各地會所陸續提供舒適的環境讓民眾施打。

黃素卿與先生之前已申請到今天進行接種，兩人上午不到9點就抵達，黃素卿說，來到這裡施打疫苗感覺像回到家一樣，醫護人員與志工都很好，速度蠻快的；民眾楊先生表示，一開始勾選莫德納，後來因為還沒等到，今天先申請施打AZ，雖然擔心副作用有點緊張，不過流程很順暢，醫護人員都很客氣，有問必答，志工也很好，師姊還倒水給他喝。

羅東博愛醫院家醫科兼社醫部主任張賢政負責許多場次的疫苗接種，他表示，這是目前縣內環境比較理想的場地，硬體部分，空間夠大，環境明亮、舒適，避免戶外的酷熱；在軟體部分，有志工幫忙協助突發狀況，剛才就有接種後的民眾在醫院群組發照片，並說在這裡打完感覺比較安心。

宜蘭五結鄉衛生所空間不夠，今天在慈濟聯絡處新增一處疫苗接種服務站，提供寬敞舒適注射服務。圖／慈濟聯絡處提供
宜蘭五結鄉衛生所空間不夠，今天在慈濟聯絡處新增一處疫苗接種服務站，提供寬敞舒適注射服務。圖／慈濟聯絡處提供
宜蘭五結鄉衛生所空間不夠，今天在慈濟聯絡處新增一處疫苗接種服務站，提供寬敞舒適注射服務。圖／慈濟聯絡處提供
宜蘭五結鄉衛生所空間不夠，今天在慈濟聯絡處新增一處疫苗接種服務站，提供寬敞舒適注射服務。圖／慈濟聯絡處提供

慈濟 羅東 疫苗

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