花蓮市公所成立「實物銀行」 明起助弱勢不挨餓

受到疫情影響，許多家庭生計陷入困境，花蓮市公所將閒置的辦公空間再利用，成立「愛花蓮實物銀行」，自明天起試辦，希望能幫助有需求的家庭，讓弱勢民眾不挨餓。

花蓮市長魏嘉賢今天前往現場了解籌備現況，市公所社勞課長蕭子蔚表示，大部分的物資均由善心人士、社團、宮廟、企業行號所捐贈，只有少部分物資是社勞課自行採買。

在試辦服務期間，將由有需求的民眾至現場填寫申請表，承辦人審核後給予物資協助，實物銀行正式服務後，則會視符合資格的家庭實際居住人員，及家庭狀況審核後，發放相對應適合的物資。

愛花蓮實物銀行陳列架上的物資包括泡麵、白米、奶粉、清潔用品、沐浴盥洗用具、調味料、棉被、罐頭等數十品項。承辦人員固定盤點、補貨，讓物資可以因應開放期間的需求。

魏嘉賢表示，陳列的物品雖然沒有超商多，仍可以提供弱勢家庭及時的因應，且中元普渡將至，預期會有更多的物資進入社福單位及鄉鎮市公所，市公所會將物資妥善運用，幫助有需要的家庭。

可申請的對象包括持殊境遇、家庭低收、中低收、身心障礙者、遊民、獨居老人或是遭遇天然災害等境況都可申請；承辦審核時會評估，必要時會調閱個案及家屬的戶籍、財稅或福利申領的相關資料，讓來自社會各界的愛心，實際照顧在有需求的個案身上。