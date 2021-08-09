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吃軟不吃硬的紅心芭樂超香甜 林姿妙為優質農產掛保證
入夏後「紅心芭樂」是宜蘭員山鄉最大宗農產，產量占全台8成，果實皮黃略帶紅暈色，口感香甜軟Q，市場買氣獨占鰲頭。今年栽種期間風調雨順，產量與品質均佳，縣長林姿妙今天替優質農產代言，呼籲大家購買最正宗「吃軟不吃硬」的紅心芭樂。
為何品嘗香Ｑ芭樂要挑選宜蘭員山鄉的紅心芭樂？外縣市也有紅心芭樂，但口感偏硬且皮澀，甜度不足，員山鄉紅心芭樂屬於「在欉黃」，果實略帶黃綠色採摘下來，成熟時皮薄色黃，甚至透出內層紅肉的紅暈，甜度可達11到12度，放在室內就能聞到一股香氣，讓人垂涎。
縣長林姿妙表示，員山鄉紅心芭樂主要產地在枕山地區，沒有工業污染，自然沙地是紅心芭樂的絕佳栽培場所，風味獨特，果肉口感軟Q而不爛，富含豐富維他命C，是非常值得推薦的好水果，目前正值盛產採收季節，趁新鮮最好吃，建議消費者把握產季加緊選購。
員山鄉農會理事長黃佑任大讚，員山鄉紅心芭樂的品質在市場上獨一無二，歸功於在地果農優良栽培技術與經驗，全鄉栽種面積40公頃，年產量逾1200公噸，占全台產量8成以上。
農會總幹事游長峰表示，紅心芭樂與一般選購芭樂的翠綠果皮，大異其趣，挑選時必須是果皮由綠轉黃且帶有紅暈為佳，果肉顏色以深紅色澤且自然散發濃郁香味，即為首選；果粒大小不影響品質口感，一般以夏秋產期的果粒較大，之後生產的果粒較小。
軟Ｑ紅心芭樂特別適合小孩與牙口不好的老人，目前零售價約每斤50元至60元，銷售以宅配或果園產地直銷為主，遊客進入枕山村道路兩旁也有很多擺售攤位。意者可電洽訂購，員山鄉農會推廣部(03)9222161轉22。
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