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花蓮二期西瓜採收 平均每顆23台斤較往年佳
花蓮中南區西瓜現值二期採收季，因降雨量不多、甜度足夠，其中玉溪地區平均每顆23台斤，比往年多5台斤左右，每顆可賣4、500元，鳳榮地區的小玉西瓜則是已賣出8成。不過瓜田面積廣大、位處偏僻，難設監視器，警方再次啟動護瓜專案，不但協助運瓜交管，也避免宵小覬覦偷瓜。
花蓮西瓜每年採收有二期，第一期為1月至5月，第二期為6月至8月，玉溪地區二期瓜果種植面積較一期小，多種在溪谷河床地，面積約50公頃；鳳榮地區二期改種新蘭西瓜，也稱作小玉西瓜，以脆甜聞名，種植面積約200公頃。
玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，二期瓜生長期較短，雖然比一期瓜小，不過今年截至目前沒有颱風侵襲，前陣子生長期也少下雨，加上較早收成，每顆可長到22、23台斤，較往年多個5台斤，市價平均1斤16至18元。
鳳榮農會總幹事黄榮和說，今年小玉西瓜每株可生成4、5顆，目前已有8成被承包，行情每株110元，加上生長期少下雨，甜度較高；前幾天花蓮下大雨，西瓜吸水後甜度可能稍微變低，不過瓜田排水性做的不錯，影響不大，外觀也沒有受損。
近來天氣炎熱，西瓜清爽生津止渴，因需求量高，單價不斐，容易引起宵小覬覦，發生西瓜竊盜事件，現在鳳林警分局與玉里警分局啟動「護瓜專案」，在果農採收時協助交管，提升見警率，讓瓜農安心採收西瓜。警方呼籲，如有發現可疑人車進入西瓜園，或佯稱受僱工人，請儘速報案。
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