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松鼠誤觸電桿避雷器喪命 竟害花蓮美崙4500戶停電
今天上午9點多，花蓮市美崙地區突然停電，近4500戶受到影響，經台電巡查發現，德燕高支1號電桿受損，仔細一看竟是松鼠誤觸，引起避雷器炸損，才導致停電，緊急搶修20分鐘後已恢復正常供電。
台電花蓮區營業傳處長吳耀民表示，9點36分接到系統通知停電訊息，立刻派人到現場處理，發現是一隻松鼠碰觸避雷器，先將這區域電路隔離，檢查修繕後於9點57分恢復供電。停電範圍包括華東路、北興路、中興路、中美路部分路段，還有新城鄉康樂、大漢村部分戶數，共有4493戶停電。
在事故附近的黃姓女子說，當時聽到很像雷擊的聲音，「以為是哪裡爆炸」，出門一看發現電桿上有東西掉下來，家裡也停電；雖然附近松鼠很多，但松鼠造成停電算是頭一遭。
吳耀民指出，台電對外物入侵造成事故，有持續在改善，把架空裸露的設備，換成絕緣性導線，但配電線路很廣，需要一點時間，才能改善外物入侵事故。
吳耀民說，事故處理的時間算蠻快，造成用戶停電不方便深感歉意，除了避免外，台電設有饋電自動化系統，知道故障點在何處，以縮短停電事故的處理時間。
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