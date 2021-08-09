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高山金針產季到 賞花受限享食輕鬆購

中央社 / 花蓮縣8日電

8月中旬到10月是花東地區高山金針的產季，黃澄澄的金針花海吸引遊客賞花兼品嚐美味金針。今年因疫情影響，限制上山人流，若想食用金針，可在各大賣場及線上商城等採購。

農糧署東區分署今天表示，為提升金針產業經營層次及建立產品安全性，長期與中央衛生單位及地方縣市政府合作，並輔導成立台灣金針協會，鼓勵農友通過「產銷履歷」驗證，推動金針加工業者落實自主管理，提升產品安全。

東區分署指出，消費者選購金針時，建議選擇包裝上貼有「農產品產銷履歷」、「台灣金針」標章或「台灣農產品生產追溯」條碼及完整營養標示產品。

購買散裝乾金針時，可目視金針色澤，呈淡黃褐不太過鮮豔，嗅聞時具有淡花香味，沒有酸敗及藥水味，手碰觸表面為乾澀無吸濕回潮等現象，以此辨別品質優良乾金針產品。乾金針在料理前可先以溫水浸泡30分鐘，取出再以煮沸後熱水悶浸5分鐘以上（無須持續加熱），即可取出備用烹調。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒延長到8月23日，金針山花季開幕活動取消。花蓮縣政府公告，因應2級防疫，六十石山、赤科山遊客須採實聯制、遊客人數降載，同一時間人流總量管制2000人，如人潮達到上限，將採一進一出管制。上山交通管制從8月14日起到9月21日，時間為上午7時30分到下午5時。

金針又叫萱草、忘憂草，有淡雅清香，含蛋白質、鈣、鐵、維生素B1、B2及花青素等多種營養，煮湯、涼拌、炒食皆美味。國內主要產地集中在花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山，以及台東縣太麻里金針山，種植面積約470公頃，占全國種植面積近9成。

疫情 東區

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