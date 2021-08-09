麗寶賽道嘉年華10月登場超房賽、Ford Focus開放報名

今年10月8日到11日將在麗寶國際賽車場登場的賽道嘉年華，將推出「超級房車挑戰賽」與「Ford Focus挑戰賽」2021第二站賽事；其中超房組採一回合60分鐘耐久賽，原廠組則採計時賽制，分為「ST-Line」與「ST Wagon」兩組，預計將吸引上百名車手報名參賽，在台灣唯一FIA國際認證、超過3.5公里的賽道上展開技術與耐力的戰鬥。

今年5月的第一屆麗寶賽道嘉年華獲得肯定，三天賽事期間湧入破萬人觀賽，麗寶第二屆賽道嘉年華同樣規劃了「超房組」與「原廠組」兩組賽事，讓專業賽車手與素人車手都有機會下場競技。

麗寶國際賽車場表示，超房組屬於FIA/ASN認可之全國級（National Event）耐久賽，由自由練習、排位賽以及由一回合60分鐘之耐久賽所組成，依規格不同分為TCR廠車組、Turbo改裝組、S2000組與N2000組等四組，參賽名額限定50名；超房組報名費為3萬8800元，早鳥優惠3萬4800元（需在2021年8月31日前完成報名並繳納報名費）；報名費包含麗寶賽車主題旅店雙人房住宿一間兩晚、車手保險、車手及相關持證人員午餐、相關通行證、車手晚宴、參賽紀念品等總價值超過8萬元的服務內容。

原廠組報名車輛數為ST-Line與ST Wagon各25輛，合計50輛為上限，報名費同樣為3萬8800元，早鳥優惠3萬4800元（需在2021年8月31日前完成報名並繳納報名費）；報名費包含米其林指定用胎4條、麗寶賽車主題旅店雙人房住宿一間兩晚、高性能來令片1套(限ST-Line使用原廠卡鉗者)、新辦CN(P)級新手證講習費用、輪胎換胎費用、車手保險、車手及相關持證者午餐、相關通行證、車手晚宴、參賽紀念品等，總價值超過12萬元。