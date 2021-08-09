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因雨延2日台灣熱氣球嘉年華立球暖身 112人進場

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台灣熱氣球嘉年華今早在台東池上牧野度假村立球升空。記者施鴻基／攝影
台灣熱氣球嘉年華今早在台東池上牧野度假村立球升空。記者施鴻基／攝影

因雨連續延宕2天，台東縣舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華今天終於完成活動前的立球，今年起熱氣球嘉年華邁入第2個10年，縣長饒慶鈴宣布今年活動「台東人限定」，曾引發旅宿業者和遊客反彈，但遊客在不算遠的外圍依然可以欣賞熱氣球，並沒有太大差別。

2021台灣熱氣球嘉年華因疫情從7月延宕到8月14日，先後取消邀請外國飛行員和在各鄉鎮的熱氣球光雕音樂會，即使恢復舉辦，也縮減日期、規模。原本預定前天立球啟動暖身，但因降雨連續2天取消活動，直到今天凌晨才完成立球，宣示今年的熱氣球嘉年華即將啟動。

因縣府決定今年活動配合防疫成為「台東人限定」，8月7日先在池上牧野渡假村辦「希望升空點亮台東Give me five, you can fly」熱氣球繫留；第二波則8月14日至9月12日移師鹿野高台。

因連日降雨，原本本月7日立球活動連續延宕2天，直到今天清晨天候允許才升空，包括HELLO KITTY、熊讚、台東球和天際球都陸續升空，今早視野良好、空氣清新，現場民眾高呼「好漂亮」，紛紛搶拍照片。縣府統計現場進場的台東人有112人，外圍也有零星遊客觀賞，和過去動輒成千上萬人在場內外的情景差很大。

趕往現場觀賞的王姓夫婦說，今天雖然要上班，但是夫妻倆還是凌晨出發，看完熱氣球並拍照後，才略顯疲憊卻心滿意足開車回台東上班。

7月29日清晨縣府曾在池上牧野渡假村辦「FLY FOR TAIWAN為臺灣而飛」祈福，藉HELLO KITTY熱氣球今年首航，為台灣疫情祈福；8月3日縣府也和台北市府啟動「城市加乘計畫」，預告台北熊讚將擔任合作大使，化身超Q造型熱氣球參與熱氣球嘉年華；6日縣長饒慶鈴等人也和台東天后宮辦「慈航普庥，后澤臺灣」淨煞祈福。

台灣熱氣球嘉年華今早在台東池上牧野度假村立球升空，遊客雖不能進場，在不算遠的外圍依然可欣賞。記者施鴻基／攝影
台灣熱氣球嘉年華今早在台東池上牧野度假村立球升空，遊客雖不能進場，在不算遠的外圍依然可欣賞。記者施鴻基／攝影

熱氣球嘉年華 台東 疫情

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