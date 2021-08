因雨延2日台灣熱氣球嘉年華立球暖身 112人進場

因雨連續延宕2天,台東縣舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華今天終於完成活動前的立球,今年起熱氣球嘉年華邁入第2個10年,縣長饒慶鈴宣布今年活動「台東人限定」,曾引發旅宿業者和遊客反彈,但遊客在不算遠的外圍依然可以欣賞熱氣球,並沒有太大差別。

2021台灣熱氣球嘉年華因疫情從7月延宕到8月14日,先後取消邀請外國飛行員和在各鄉鎮的熱氣球光雕音樂會,即使恢復舉辦,也縮減日期、規模。原本預定前天立球啟動暖身,但因降雨連續2天取消活動,直到今天凌晨才完成立球,宣示今年的熱氣球嘉年華即將啟動。

因縣府決定今年活動配合防疫成為「台東人限定」,8月7日先在池上牧野渡假村辦「希望升空點亮台東Give me five, you can fly」熱氣球繫留;第二波則8月14日至9月12日移師鹿野高台。

因連日降雨,原本本月7日立球活動連續延宕2天,直到今天清晨天候允許才升空,包括HELLO KITTY、熊讚、台東球和天際球都陸續升空,今早視野良好、空氣清新,現場民眾高呼「好漂亮」,紛紛搶拍照片。縣府統計現場進場的台東人有112人,外圍也有零星遊客觀賞,和過去動輒成千上萬人在場內外的情景差很大。

趕往現場觀賞的王姓夫婦說,今天雖然要上班,但是夫妻倆還是凌晨出發,看完熱氣球並拍照後,才略顯疲憊卻心滿意足開車回台東上班。