傳承167年的鷄籠中元祭，今天下午由市長林右昌和輪值主普李姓宗親會等人在開基老大公廟開啟龕門，為期1個月中元祭正式展開。這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，啟開墓扉後，放兄弟來到陽間接受民間供養，享受豐盛各式祭品。

這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，今天下午1時，輪值主普李姓宗親會率各姓宗親會代表與祭，準備豐盛各式祭品牲肴，經誠心焚香祝禱、行獻禮後，廟方把裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林市長，再轉交李姓宗親會主委李騰龍，從錦盒取出記錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。

待時辰一到，在各宗親會代表注目中，林市長陪同李主委持鑰匙，開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成這項儀式。今年因疫情沒有開放讓民眾觀禮，全程採直播方式，因此開鬼門的儀式， 沒有往年人潮擠的水洩不通的情形，但科儀都和往年一樣。

最受基隆市民關心的放水燈花車遊行將於8月21日（農曆7月14日）登場，今年有三大原則：不徒步遊行、不行進表演與不封街管制。

基隆老大公廟開龕門，鬼門開歡迎好兄弟享豐盛各式祭品。圖／基隆市政府提供

基隆老大公廟開龕門，鬼門開歡迎好兄弟享豐盛各式祭品。圖／基隆市政府提供

基隆老大公廟開龕門，鬼門開歡迎好兄弟享豐盛各式祭品。圖／基隆市政府提供