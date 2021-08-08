疫情送暖助弱勢 東門夜市愛心餐呷免錢

疫情警戒降二級多日，宜蘭人伸援送暖不間斷。公益團體福氣家族從5月疫情爆發後，發起「我還挺得住 讓我來幫你」愛心餐活動，共逾10家夜市攤商加入行列，無償提供早、午、晚餐來幫助失業者、弱勢家庭等。福氣家族成員、宜蘭東門觀光夜市商圈發展協會理事長王紳佑表示，藉夜市平台找尋更多邊緣戶，目前已有1個家庭受惠。

東門夜市不少業者是福氣家族一員，疫情期間響應公益「我還挺得住 讓我來幫你」活動，自5月以來，已有10多家參與，分別提供3餐，像是潤餅、炒飯、牛排、點心等。民眾若看到貼紙標示，只要向店家小聲說，「我要點A餐」，就能免費享有餐點。

潤餅攤老闆王小姐提到，曾經幫助一位做手工維生的阿嬤，月收不到1萬，房租7000元都快付不出來，一家4口生活相當辛苦。「比我們辛苦的人還很多，我們還可以工作的人，就互相幫忙、盡一點心力。」回憶當下付出的感覺，王小姐覺得很開心。

快餐店莊老闆暖心地說，「可以幫到人，少賺一點沒關係。」他分享，近期與一名老顧客聊及生活，其一家擠在小套房，妻女身體狀況不佳，自己又遇疫情沒工作，幾乎要撐不下去。莊老闆表示，因著愛心餐了解客人近況，隨即向福氣家族提報該戶急難救助家庭，藉由金援助他們度過難關。

王紳佑說，業者們在疫情期間，生意大受影響，多半靠外送維持收入，而夜市營業時間通常是晚上，會自發性地特別在白天開店，為的是多照顧弱勢家庭，就連餐費也是自行吸收。有業者曾遇過民眾一次索取多份餐點，他認為，「既然要做，就完全信任。」其他業者也說，「只要有需要，我讓他們A都沒關係。」