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花蓮縣道193南濱段工程進度達38％ 預計明年底完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮193縣道南濱段2期工程進度達38％，預計明年底完工。記者王思慧／攝影
花蓮193縣道南濱段2期工程進度達38％，預計明年底完工。記者王思慧／攝影

花蓮193縣道南濱段自2016年起進行道路拓寬工程，至今仍在施工，因屬交通要道、車流量大，曾發生多起車禍事故，引發民怨。縣府表示，第1期工程已完工，目前施作的第2期拓寬工程及排水箱涵，進度超前達到38%，預計明年底前完工，請用路人行經時減速慢行。

花蓮193縣道可由七星潭到市區，沿線包括東大門夜市、太平洋公園、台開心農場、新天堂樂園等觀光熱點，往南還能銜接到台11線、台11丙及台9線，每天都有大貨車、砂石車及汽機車通行，是花蓮市區交通要道。

縣府為提升交通路網安全，2016年開始拓寬193縣道南濱段，總長5.2公里，第一期工程從南濱至南海四街路段，已於2019年10月完工，第2期南海四街至花蓮大橋段，則在2020年3月開工，工程仍在施作中。

由於拓寬工程道路縮減為單線道，大貨車、砂石車、汽車與機車共用道路，儘管有限速，還是經常發生擦撞及追撞車禍事故，監察院曾要求縣府控管施工進度及規畫，並要求施工與警察單位加強沿線交通安全。

建設處指出，第1期工程拓寬後，道路設有中央分隔島，車道配置為雙向各2快車道、1機慢車道、1人行兼自行車道，以及路口處建置左轉車道，並同步辦理電力線地下化工作，提升機慢車行車安全。

除了拓寬道路外，一併施作濱海支線區域排水箱涵，與道路共構，建置於南下車道的機慢車道及人行道下方，可改善周遭的排水效能，且一起施作能避免未來2次施工的拆遷問題。

針對第2期工程，建設處表示，目前超前預定的34%進度，達到38%，預估明年底前完工。不過南濱至花蓮大橋路段車流量大，目前2期工程計畫經花蓮縣道路安全聯席會報核定，各施工路段交通維護設施均依核定內容，及交通單位會勘確實設置，待相關單位確認後再施工。

花蓮193縣道施作拓寬工程，一併設置排水箱涵，解決排水問題。記者王思慧／攝影
花蓮193縣道施作拓寬工程，一併設置排水箱涵，解決排水問題。記者王思慧／攝影
花蓮193縣道目前正進行拓寬工程，預估明年底完工。記者王思慧／攝影
花蓮193縣道目前正進行拓寬工程，預估明年底完工。記者王思慧／攝影

車道 人行道 南海

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