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宜蘭縣空氣品質改善 連4年獲環保署特優肯定

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣空氣品質佳、視野清晰，圖為冬山鄉三奇村稻間美徑。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣空氣品質佳、視野清晰，圖為冬山鄉三奇村稻間美徑。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府近年推動空氣品質改善工作不遺餘力，今年度獲頒行政院環保署109年度空氣品質維護及改善工作績效展現成果「特優」，宜蘭縣連續4年獲頒此殊榮，改善成果備受環保署肯定。縣長林姿妙表示，兼顧經濟發展、環境永續的施政下，連年榮獲最佳空氣品質改善的成果實屬不易，將持續落實清淨空氣的願景。

109年宜蘭縣細懸浮微粒手動監測年平均值為每立方米9.0微克，不只符合我國一般空氣品質標準年平均值每立方米15微克，更首次達成世界衛生組織建議值每立方米10微克。

林姿妙提到，改善空氣污染並非一蹴可幾，因此上任後便責成環保局，在創新思維下致力於空氣污染的改善。縣府配合中央政策，透過補助以加速縣內高污染柴油車、機車汰舊換新，同時為體恤民眾負擔，也加碼補助3000元汰舊換新電動二輪車。

環保局說明，宜蘭縣空汙主要來源為4家大型水泥業者、台化、利澤工業區、龍德工業區。因此在工廠管制方面，縣府訂定較中央更嚴格標準，並導入各式科學儀器設備，協談縣內水泥廠、化工廠，在符合法令前提之下，透過增設污染防制設備與製程改善，整體空汙狀況有大幅改善。

另外，環保局設置遠端監控，利用科技儀器監控縣內高汙染柴油車、露天燃燒等，且會派員不定期到民眾陳情熱區加強稽查，以及推動民俗紙錢減量、集中燒等工作；爭取前瞻基礎建設計畫經費，在縣內布建500個空氣品質感測器，運用大數據分析，以掌握汙染排放來源加以管制。

宜蘭縣政府空汙管制措施多管齊下，林姿妙說，環境維護與改善的成果是公部門和民眾齊心協力而來，縣府將秉持守護宜蘭「好山好水好空氣」信念，持續改善空氣品質。

宜蘭縣政府推新購電動二輪車享補助。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府推新購電動二輪車享補助。圖／宜蘭縣政府提供

空氣品質 林姿妙

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