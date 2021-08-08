基隆伴手禮與文創品一次滿足 福氣委託行新開找回榮景

基隆港曾是世界第七大貨櫃港的基隆港，世界各地來的舶來品湧入基隆，當時的榮景讓委託行林立，盛極一時，但隨著時代轉變及港區沒落，委託行風光不再。但地方希望振興委託行，時隔數十年，終於新開一家「福氣」委託行，昨天開幕，基隆伴手禮與文創品可以一次滿足，希望找回以前的榮景。

議員童子瑋今天說，振興委託行是他投入地方服務的目標之一，看到福氣委託行在忠四路20號正式開幕，他感到非常高興，希望基隆人都來這邊走走看看，找回當時委託行的榮景。

童子瑋表示，振興委託行不是口號，他從社區營造開始，讓地方的長輩找回委託行的記憶，透過地方創生讓委託行再次被大家看見，並成立委託行商圈協會固定舉辦假日市集，也成功輔導青年朋友在此創業。

邱孝賢總經理說，福氣委託行在委託行街區公司及委託行商圈協會的共同努力下所完成，將基隆有名的泉利米香、阿里棒棒、口福食品、王樣水果、朋廚、海順海鮮、馬祖好食等伴手禮納入其中，而福氣委託行透過設計將傳統靈魂與現代元素完美結合，另外，為持續推動產官學合作，福氣委託行與海洋大學文創系配合，將學生作品在此呈現，歡迎大家一定要來沾「福氣」。