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警察宿舍變身藝文基地 86設計公寓徵人才及單位進駐
位在基隆市田寮河底的「86設計公寓」，原為警察宿舍逐年改造成為藝文空間，以設計、藝文等創意行動鼓勵空間作為青年實驗基地，將開放進駐實驗計畫，明天起開放申請，徵求創意人才為86設計公寓帶來新活力。
86設計公寓原址為警察宿舍，經市府逐年改造而成的設計藝文基地，民國104年基隆市政府與淡江大學建築系合作，開始整備空間及活化行動。105年起改委由營運團隊經營，以設計、藝文等創意行動鼓勵空間作為青年實驗基地，成為不少年輕人的設計、文創展示空間。
歷經多年能量及成果累積，空間特質與能量逐步展現，到去年已辦理14場展覽、36場講座、37場工作坊與29場創意活動，共計116場創意行動，累積6000人次參與。
基隆市都市發展處長徐燕興今天說，86設計公寓下一個階段，以水岸生活實驗為主題，將徵求具潛力的人才及單位進駐，發展自主文化經濟模式或營造新生活型態，包括工作室營運、公眾創意行動及微型商業實驗等。創造田寮河底迴船池水岸生活氛圍，累積藝文能量並活絡社區，進一步朝向中長期目標發展。
86設計公寓今年度將開放5處空間提供進駐租用，包括三處1樓空間、一處2樓空間及一處4樓空間，自9日將開始開放申請，公開說明會訂於8月14日下午2點；另外，8月9日至8月31日每日下午2點到3點皆可線上預約空間參觀，簡章與相關文件公告於基隆市都發處官方網站以及「Vision Thinking看好基隆」臉書粉絲專頁。
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