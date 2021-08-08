快訊

棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警察宿舍變身藝文基地 86設計公寓徵人才及單位進駐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供
警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供

位在基隆市田寮河底的「86設計公寓」，原為警察宿舍逐年改造成為藝文空間，以設計、藝文等創意行動鼓勵空間作為青年實驗基地，將開放進駐實驗計畫，明天起開放申請，徵求創意人才為86設計公寓帶來新活力。

86設計公寓原址為警察宿舍，經市府逐年改造而成的設計藝文基地，民國104年基隆市政府與淡江大學建築系合作，開始整備空間及活化行動。105年起改委由營運團隊經營，以設計、藝文等創意行動鼓勵空間作為青年實驗基地，成為不少年輕人的設計、文創展示空間。

歷經多年能量及成果累積，空間特質與能量逐步展現，到去年已辦理14場展覽、36場講座、37場工作坊與29場創意活動，共計116場創意行動，累積6000人次參與。

基隆市都市發展處長徐燕興今天說，86設計公寓下一個階段，以水岸生活實驗為主題，將徵求具潛力的人才及單位進駐，發展自主文化經濟模式或營造新生活型態，包括工作室營運、公眾創意行動及微型商業實驗等。創造田寮河底迴船池水岸生活氛圍，累積藝文能量並活絡社區，進一步朝向中長期目標發展。

86設計公寓今年度將開放5處空間提供進駐租用，包括三處1樓空間、一處2樓空間及一處4樓空間，自9日將開始開放申請，公開說明會訂於8月14日下午2點；另外，8月9日至8月31日每日下午2點到3點皆可線上預約空間參觀，簡章與相關文件公告於基隆市都發處官方網站以及「Vision Thinking看好基隆」臉書粉絲專頁。

警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供
警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供
警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供
警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供
警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供
警察宿舍變身藝文基地，86設計公寓徵人才及單位進駐。圖／基隆市政府提供

延伸閱讀

基隆市新增病例多日+0 死亡個案累計28例 致死率8.94%

因疫情小朋友蛀牙變嚴重 有導致蜂窩性組織炎腫半邊臉

屏東慈鳳宮攜手正修科大 啟動神尊及文物健檢普查

促進鳳山區域發展 國泰重劃區商2土地提高建蔽率

相關新聞

警察宿舍變身藝文基地 86設計公寓徵人才及單位進駐

位在基隆市田寮河底的「86設計公寓」，原為警察宿舍逐年改造成為藝文空間，以設計、藝文等創意行動鼓勵空間作為青年實驗基地，...

鷄籠中元祭老大公廟起燈腳 百年傳承直播沒往年人擠人

基隆市開基老大公廟昨晚舉行「起燈腳」儀式，拉開中元祭系列活動序幕，午夜12時，上千盞的普度公燈同時亮起，受到疫情影響，不...

全國蜂蜜評鑑 宜蘭蜂農獲特等

花蓮縣萬榮鄉近年推動栽種油茶樹，但產銷面臨困境，青農林一州輔導栽培技術也簽約契作，以高於市場行情保價收購，力挺原鄉小農；...

國宅牆裂 花蓮縣府勘災

花蓮富里鄉前晚連續9起地震，屋齡逾40年的永安國宅出現牆壁破裂、磁磚大片剝落等嚴重災損，從監視器畫面可看到當時地震猛力搖...

影／基隆老大公廟開燈夜 數千光明燈引導好兄弟來人間

鷄籠中元祭傳承至今邁入第167年，為期1個月的系列活動，今晚基隆老大公廟進行開燈夜活動，為長達1個月的雞籠中元祭慶典活動...

因疫情小朋友蛀牙變嚴重 有導致蜂窩性組織炎腫半邊臉

基隆市國小牙醫夏令營今天展開，主辦單位牙醫師公會特別邀請爸爸和小朋友一起刷牙上傳照片製作成紀念影片，展現現代暖爸對孩子的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。