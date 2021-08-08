鷄籠中元祭老大公廟起燈腳 百年傳承直播沒往年人擠人

基隆市開基老大公廟昨晚舉行「起燈腳」儀式，拉開中元祭系列活動序幕，午夜12時，上千盞的普度公燈同時亮起，受到疫情影響，不開放民眾進場，但傳光科儀照常，百年傳承不能斷，改採直播讓民眾參與。

老大公廟的起燈腳儀式，市長林右昌和輪值主普的李姓宗親會理事長李泳亮、老大公廟主委陳丁寶、立委蔡適應、議長蔡旺璉等人，在昨晚11點25分齊按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座；緊接著，於深夜12點開啟廟內及周邊，由善男信女所敬獻的普度公燈，象徵為期1個月的中元祭典正式開始。

林右昌表示，鷄籠中元祭是登記第一號的國家無形文化資產，中元祭傳承逾百年，不能斷也不應該斷，從本土疫情爆發到昨天為止，基隆市疫苗的涵蓋率已達39.36％，超過全國平均。

林右昌說，中元祭活動及民間普度防疫指引，從開燈夜起就採人流管制，不開放一般民眾入場，並加強防疫清潔及消毒。接下來相關祭典儀式，以縮減參加人員為原則，各宗親會出席人員依限額造冊，各活動場所遵循中央疫情指揮中心公布之防疫規範。

文化局長陳靜萍指出，鷄籠中元祭為國家重要民俗，今年雖遇疫情需採取縮小規模方式辦理，實屬不得已的選擇。開龕門、開燈放彩、施放水燈頭、關龕門及交接手爐等科儀皆有現場直播，民眾可在家收看直播，透過網路一同參與中元祭典，降低群聚風險，祈求圓滿平安。