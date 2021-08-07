影／基隆老大公廟開燈夜 數千光明燈引導好兄弟來人間

鷄籠中元祭傳承至今邁入第167年，為期1個月的系列活動，今晚基隆老大公廟進行開燈夜活動，為長達1個月的雞籠中元祭慶典活動揭開序幕。數千盞光明燈在晚間舉行簡單儀式後同時點亮，大放光明，象徵引導在陰間的好兄弟到陽間接受人們的供奉。

基隆市文化局表示，為了迎接老大公及諸位好兄弟返回人間享受供養，準備普度公燈，照亮並引導來到人間，明天下午2時會開龕門。

文化局長陳靜萍說，鷄籠中元祭為文化部指定第一號國家無形文化資產，每年由各姓氏宗親會輪流主普，深具特色且具有指標意義。今年由李姓宗親會第三次輪值主普，面對疫情降為二級仍採「從嚴」處理，希望維繫傳統科儀不輟。