因疫情小朋友蛀牙變嚴重 有導致蜂窩性組織炎腫半邊臉

基隆市國小牙醫夏令營今天展開，主辦單位牙醫師公會特別邀請爸爸和小朋友一起刷牙上傳照片製作成紀念影片，展現現代暖爸對孩子的關心和口腔健康的重視。活動策畫人林建宏醫師表示，在最近疫情降為二級的1周內，就已經接到2位小朋友因為蛀牙嚴重導致蜂窩性組織炎，整個半邊臉都腫起來。

基隆市牙醫師公會指出，暑假疫情期間，基隆市國小牙醫夏令營已經連續舉辦3場。自從學生在家停課不停學，就接到很多家長反應，小朋友作息開始晚睡晚起，上課邊吃早餐、零食或邊喝飲料邊上課。平時在學校老師會要求午餐後潔牙，但是在家裡不僅沒被要求，甚至可能因為晚睡而忘記刷牙。

暑假期間，也因為疫情關係，家長不敢帶小朋友至牙醫院所做口腔檢查和治療，導致原本已經蛀牙的狀況更為嚴重。

基隆市牙醫師公會口衛主委，也是活動策畫人林建宏醫師表示，在最近疫情降為二級的1周內，就已經接到2位小朋友因為蛀牙嚴重導致蜂窩性組織炎，整個半邊臉都腫起來。

林建宏建議家長，小朋友宅在家也是要有規律的生活起居和維持口腔清潔的習慣。現在疫情趨緩，除了可以帶小朋友至牙醫院所做口腔檢查和治療外，如果有家人曾經嚼檳榔或抽菸，就算已經戒掉，也要定期做口腔黏膜的篩檢。

國小牙醫線上夏令營活動除邀請衛生福利部基隆醫院牙科部蔡宛儒醫師，教導小朋友口腔衛生的重要外，還宣導菸檳的危害性。