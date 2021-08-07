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全國蜂蜜品質評鑑 三星蜂農陳文琦獲特等

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
三星蜂農陳文琦獲全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑特等獎。圖／宜蘭縣政府提供
三星蜂農陳文琦獲全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑特等獎。圖／宜蘭縣政府提供

2021年全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑日前揭曉結果，評選出6名特等獎，宜蘭縣首次參賽的三星鄉蜂農陳文琦是其中之一，也是宜蘭唯一。縣長林姿妙肯定陳文琦用心於養蜂事業，表現相當傑出，日前特別前往貼紅榜，表達祝賀之意。

現年43歲的陳文琦先前從事裝修業，7年前有身體痠痛問題，客人見其不適，便以蜂針療法調理，他這才發覺「蜜蜂可以救人，又可以養蜜」，便投入養蜂領域。他表示，妻子是彰化社頭人，當地盛產龍眼、荔枝；他從5年前開始，每年就會到此放蜂箱採蜜，並與在地蜂農相互交流技術。

陳文琦說，之前邊做裝修、一邊養蜂，直到去年才全心全力專注養蜂，目前自設品牌「大禾蜜工坊」，蜂箱規模約100箱。

為推廣國產蜂蜜，農糧署舉辦全國蜂蜜品質評鑑，今年除了龍眼蜂蜜評鑑，首度將荔枝蜂蜜納為評鑑蜜種，總參賽件數創新高達250件。養蜂多年的陳文琦第一次參賽，經過嚴格評選後，成為全台6名特等獎者之一。不只陳文琦，宜蘭市養蜂產銷班黃東明、黃俊彥、蔡清祥也受肯定，皆獲頭等獎。

宜蘭縣政府農業處表示，此次參賽者皆具備QR Code，且經審核通過國產蜂產品證明標章的基本要求，限定以300公斤蜂蜜參賽，並貼上年度評鑑封條；獲得評鑑獎項者，最多僅能分裝成406瓶（700公克），每瓶均有流水編號，數量相當有限。

宜蘭縣三星鄉蜂農陳文琦獲全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑特等獎，縣長林姿妙前往貼榜單祝賀。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣三星鄉蜂農陳文琦獲全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑特等獎，縣長林姿妙前往貼榜單祝賀。圖／宜蘭縣政府提供

蜂蜜 林姿妙 蜜蜂

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