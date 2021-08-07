父親節前夕遇大雨 台東餐廳訂桌僅3成

明天是8月8日父親節，好不容易防疫降級餐廳開放內用，原本台東餐廳業者等待這個機會能賺一筆，未料，卻遇到大豪雨，使得訂桌數一下少了很多，原本5成訂單只剩3成。業者無奈說：「沒辦法，運氣不好」。

「早上就接到退訂電話！7桌只剩2桌。」台東市區海產餐廳張姓老闆說，一早看到雨下著麼大，心裡就有底了，生意一定受影響，果真電話就來了，不是要訂桌，而是打來退訂，遇到這樣的大雨，也沒辦法。

另有飯店業者說，好不容易防疫降級餐廳開放內用，從上星期很多民眾預約父親節用餐，廚房也準備食材，想不到今天豪大雨攪局，今天5成餐廳訂單只剩3成，希望明天雨勢變小或不下雨，讓民眾可以好好過父親節。