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鐵粉等了20年! 東台灣首間漢堡王插旗宜蘭今開幕
知名速食品牌「漢堡王」終插旗宜蘭!東台灣第一間門市就位在宜蘭火車站對面，今天熱鬧開幕，現場大排長龍，而業者尋找在粉專留言期待開店的網友，不少人都現身朝聖。漢堡王執行長黃耀忠提到，「宜蘭是我們一心想要來的地方，早就準備好要來。」
坊間從去年迄今傳言不斷，關於漢堡王到宜蘭設店消息，網路討論熱烈。43歲的鐵粉曾丕旭直呼，「我不只等了2年，我甚至等了20年。」他當時在台北工作，第一次品嘗漢堡王就覺得不輸其他速食店，之後調回宜蘭就一直等到現在；先前為了大華堡優惠，特地用7-11集點兌換。
「天啊我要哭了，不用再騎北宜去新店買了。」鐵粉許博鈞記得先前學生時期，覺得餐點便宜且份量夠，因為宜蘭沒門市，還會特別騎車去台北，單程1個半小時還不加來回。他表示超開心，終於不用再騎這麼久了。
被朋友在網路上點名的葉育愷，今天回憶起在宜蘭讀大學時，得知沒有漢堡王很失望，「不知道什麼時候會開店」，看到設店消息，就說要來吃爆漢堡王。
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