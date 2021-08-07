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獨／曾當過3任基隆副市長 92歲柯水源今天凌晨辭世

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獨／曾當過3任基隆副市長 92歲柯水源今天凌晨辭世

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
曾當過3任基隆副市長，92歲柯水源今天凌晨辭世。記者游明煌／攝影
曾當過3任基隆副市長，92歲柯水源今天凌晨辭世。記者游明煌／攝影

基隆教育界及政壇聞人，曾在基隆市政府擔任過12年副市長職務，教育界轉戰政壇，創下台灣地方自治史上最高齡副市長紀錄，從已故市長許財利到前市長張通榮，連續3屆市長都獲倚重，擔任副手。92歲柯水源今凌晨3時睡夢中辭世。

柯水源是基隆人，師範專科學校畢業，在基隆市教育界服務28年半，先後擔任瑪陵、八斗、中興、仁愛等校長，當了22年的校長，可說桃李滿基隆。1977年轉換跑道投身政治，當選第六屆省議員。

曾爭取市長提名未成，出任省教育會總幹事長達15年，這段期間，他也當選過國大代表，獲聘為省諮議員。柯水源原本可以享受退休生活，卻被已故市長許財利網羅擔任副手，張通榮兩任市長繼續倚重他，還常說他是市府的「寶」，人稱柯爸爸。2014年時，隨著張通榮卸任退休。

多年前基隆發生巨石案發生時，柯水源還親自爬上十分陡峭的施工便道到施工現場，讓現場隨行的官員都折服，很難令人相信當年84歲高齡的他體力還這麼好。

2014年時，柯水源曾現身市務會議，暴瘦9公斤，外界誤傳他得了大腸癌，他特別澄清說，是罹患十二指腸淋巴瘤，吃藥治療，並定期回診。

柯水源做事敢言敢說，在市務會議或主持協調會時，對各單位的缺失多直言不諱，即使年底跟著巿長卸任就要交棒，但責任感重，連抱病期間都掛心巿政，他的朋友及市府員工勸他早點退休，但他只希望繼續把工作做好，邊抗癌邊拚巿政。

他曾說，剛開始只是檢查，後來才住院，因為他的年紀及體力，並不適合開刀或化療。柯水源說，腫瘤並不可怕，也不是絕症，只要別太過疲勞，心情放開朗，積極面對，並不需要害怕。但後來康復，多年來也參加一些社團、救國團活動。

基隆 大腸癌 腫瘤

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