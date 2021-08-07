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影／花蓮9震國宅牆面裂開居民急撤 縣府勘災無立即危險

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面裂大洞，縣長徐榛蔚（右2）今早前往勘災。圖／縣政府提供
花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面裂大洞，縣長徐榛蔚（右2）今早前往勘災。圖／縣政府提供

花蓮富里鄉昨晚連續9起地震，屋齡逾40年的永安國宅出現牆壁破裂、磁磚大片剝落等嚴重災損，從監視器畫面可看節當時地震猛力搖晃的景象。縣府今早勘災，確認主結構未受損，無立即性危險，將協助媒合建築師，做後續修繕評估。

縣長徐榛蔚今早率建設處長鄧子榆、社會處長陳加富、教育處代理處長饒忠等人南下，在富里鄉長陳榮聰陪同下勘災。鄧子榆說，今天請來2位建築師協助評估，勘查12戶中，有10戶受損較嚴重，但都是隔間牆損壞，主結構的梁、柱都沒有受損，評估並未影響建物安全，沒有立即性的危險。

「再多搖3秒，房子可能就垮了」受災戶對於昨晚連震仍心有餘悸。有受災戶說，昨晚7點多正在吃飯，突然就搖了起來，全家人趕緊衝出門，後來餘震不斷，嚇到整夜難眠，也有人借住親友家，今早再回家整理。

受災戶中，有的是牆面裂開、水泥大片剝落，還有樓梯裂開變形、廚房門變形打不開。住戶哀怨，疫情衝擊下，生計已受影響，現在又多一筆修繕開銷，日子更難過。

縣府建議受災戶先做初步清理，避免磁磚、水泥等持續掉落造成危險，後續將由鄉公所協助送交住戶名冊，再補助初評費用。鄧子榆表示，永安國宅屬於私人房舍，中央和地方都無法補助私人修繕經費，但會協助媒合建築師，做後續修繕設計和經費的評估。陳加富說，今天先發給受災戶慰問金應急，後續由鄉公所提報救助。

永安國宅位於富里鄉永安街，為連棟透天式兩層樓住宅，共25戶、每戶25坪，民國67年完工，屋齡已43年。

花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面裂大洞，縣長徐榛蔚（左）今早前往勘災。圖／縣政府提供
花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面裂大洞，縣長徐榛蔚（左）今早前往勘災。圖／縣政府提供
花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面有多道大裂痕。圖／縣政府提供
花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面有多道大裂痕。圖／縣政府提供
花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面裂大洞。圖／縣政府提供
花蓮富里鄉昨晚連9震，永安國宅多戶受損，牆面裂大洞。圖／縣政府提供

建築 國宅 地震

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