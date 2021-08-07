挺原鄉小農 花蓮青農林一州簽約契作收購萬榮苦茶籽

花蓮縣青農林一州7年前才18歲就創立「東一嚴選苦茶油」，接連獲得國際評鑑大獎肯定。為協助原鄉苦茶籽產銷，他在縣議員簡智隆牽線下，與萬榮鄉農民簽約保價收購，林一州說，儘管疫情衝擊苦茶油銷量，但看到小農努力種出優質產品，願意全力相挺，鼓勵農民繼續種下去。

萬榮鄉位於花蓮縣中區，10年前開始種植油茶樹，目前產地面積約5公頃，以紅葉、馬遠部落為主。在地的縣議員簡智隆發現，通路成為原鄉產業發展困境，有時苦茶籽銷量不好，農民必須賤價賣出，一公斤低到只剩3、40元，甚至因不敷成本，乾脆打掉做堆肥。

在簡智隆引介下，林一州去年就收購萬榮部落小農茶籽，招募小農擔任剝苦茶籽的工人，今年再到萬榮為苦茶農上田間管理課程，近日雙方更進一步簽約2年契作，林一州以高於市場價格的每公斤60元，每年收購2000公斤。

林一州坦言，疫情衝擊，這段時間油品銷量銳減只剩2成，這次是拿出積蓄相挺，因為看到萬榮小農努力栽種，願以高於市場行情保價收購，讓族人賺取利潤，有繼續下去的動力。

簡智隆說，疫情造成市場低迷，林一州願意連續2年保證收購苦茶籽，讓族人興奮不已。苦茶籽是原生種作物，很有代表性，他感謝林一州協助，也要求小農持續友善種植維護品質，更希望縣府用心協助產銷，推廣更多元化的產品，並讓外界認識、喜愛苦茶油。