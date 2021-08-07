單親爸兼母職拉拔5子女 獲表揚模範父親
明天就是父親節，宜蘭縣政府今天舉辦110年度模範父親表揚典禮，13位爸爸獲殊榮，並在家人陪伴下盛裝出席；其中有單親爸爸父兼母職，獨自扶養5名孩子，也有生命勇者的視障爸爸用心栽培兒女。縣長林姿妙特別感謝，每位偉大父親為家庭的辛苦付出。
冬山鄉81歲游火生原是漁船船長，一場車禍帶走愛妻。為了照顧孩子，父代母職的他賣掉漁船，接手妻子的雜貨店，含辛茹苦地拉拔5名兒女成人。游火生對子女耳提面命，「不要讓別人說你們就是沒媽媽才學壞。」
游火生幼時家境苦而放棄升學，不希望子女也因此失學；兒子游建峰回憶其父曾說，「不用擔心有沒有錢，你能讀到大學，我就讓你讀到大學。」對於兒女栽培一視同仁，女兒游文雀也很爭氣，更成了冬山鄉補城村第一個考上大學的女生。
74歲黃文漢在22歲時罹患青光眼，曾一度想要放棄生命，後來與同為視障人士的妻子結褵後，齊心投入按摩店工作，故總統李登輝、故行政院長郝柏村都曾慕名黃文漢手藝而來。
黃文漢與妻育有一雙兒女，相當重視其品德和學業教育。兒子黃慶恩說，「給的東西不會比別人少」，沒辦法教導的方面，兩人就給予資源送孩子補習。黃慶恩提到小時候不懂事，曾覺得爸媽怎麼跟別人不一樣，心裡的坎隨著長大就過了。服務教育界的他感謝說道，「爸爸給我蠻多的愛與榜樣。」
今年13位模範父親由各鄉鎮公所、宜蘭縣原住民事務所推薦，為游火生、李火土、黃順晴、宋明雄，張福來、王阿木、黃文漢、吳炎章、薛繼陳、張日隆、林勇雄，以及最高齡為85歲的潘伊愛味和賴松筠。
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