地震又下雨 台東南橫多處落石熱氣球活動取消

台東從昨日開始下雨，雨勢持續今晨未歇，上午台東熱氣球嘉年華繫留活動取消；南橫公路也因昨晚地震和雨勢不斷，土石鬆軟，多處落石，向陽地區停電。

受到西南氣流影響，台東從昨天中午過後就開始下雨，雖然未出現大雨，但雨勢未歇，直到今天上午仍然飄著細雨。

台東熱氣球嘉年華活動原定今天在池上鄉舉行繫留活動，但昨晚10時經飛行總指揮Bakker及氣象專家研判，今天池上仍會持續下雨，草地泥濘，因此指揮中心決定上午場先行取消。

另外，昨晚花蓮富里半小時內連續8次地震，鄰近的台東海端鄉有2次震度達4級，又碰上整夜雨，南橫公路土石鬆軟，今早在180公里、183公里處落石阻礙交通，向陽地區停電，台電工程車暫無法進入搶修。

公路總局關山工務段表示，目前已經派人員前往搶修，呼籲這2天山區下雨又碰上地震，民眾行經南橫公路務必注意安全。