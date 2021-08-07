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20多歲確診男今出院吐心聲 想趕快回家親口說父親節快樂
基隆一名確診個案是20多歲男子，在醫院經歷14天的住院治療後，昨天採檢CT值達到出院標準。這名康復的男子說，住院時，爸爸的支持對他來說很重要，如今可以在父親節前夕康復出院，他今天可以親口對爸爸說「父親節快樂」。
衛生福利部基隆醫院長林慶豐指出，這名確診個案警覺性頗高，在得知曾與確診者聚餐，陸續出現身體不適後，第一時間就向衛生局通報，得以在最短的時間內收住基隆醫院，把握治療的黃金時機。
這名20多歲的男性確診個案，在經歷14天的住院治療後，醫院昨天採檢CT值達到出院標準，他提著行李步出基隆醫院心情很高興，他說，對家人感到相當抱歉，讓全家都需居家隔離，家人也十分擔憂他的病情。
明天是父親節，男子表示，住院時，家人不斷透過電話鼓勵他，尤其是爸爸的支持對他來說更為重要。如今可以在父親節前夕康復出院，他只想趕快回家，親口對爸爸說「父親節快樂」，這就是他與家人最大的幸福了。
確診康復男子感謝住院時期間，醫護很用心在照護病人，除了安排相關的檢查之外，擁有專業的醫護團隊讓人放心。他很能感受到醫師及護理師的辛苦，他說，巡房、送餐時都要穿著防護裝備，照顧周到，還會貼心協助購買個人衛生用品，小小的動作，讓他覺得很貼心。
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