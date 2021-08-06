花蓮1夜震9次 震央富里鄉永安國宅受損撤離9戶災民

花蓮縣南區富里鄉晚間連9震，震央所在地富里鄉劇烈搖晃，造成永安街屋齡40多年的永安國宅，橫梁位移、磁磚大片剝落，鄉公所評估有9戶恐怕不宜人居，深夜緊急安置，其中1戶5人已入住臨時收容所。

永安國宅是連棟的兩層樓鋼筋住宅，約建於民國67年，共有25戶。今晚7時起富里鄉接連發生9起地震，最大規模5.4，讓屋齡逾40年的永安國宅嚴重受損，居民紛紛逃出屋外。

富里鄉公所在地震發生後不久，接獲當地村長通報，鄉長陳榮聰立刻率員趕往察看。陳榮聰說，到場後發現住戶全數逃出，無人受傷，但勘查建物，多戶有橫梁移位，磁磚剝落、牆壁裂開、樓梯嚴重變形等情況，評估9戶災情最慘重，已不適合居住，立即展開安置。

陳榮聰說，其中8戶表示有其他暫住處所，另有1戶4大1小共5人，先安置到富里鄉老人館的臨時收容所，鄉公所派人陪同，並提供行軍床、泡麵等物資。鄉公所也已通報縣府做後續處理。

有受災戶提到地震時情景，還是心有餘悸。一名男性住戶說，當時他正在客廳看電視，突然天搖地動，一輩子沒遇過這麼大的地震，實在很嚇人。