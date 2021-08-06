宜蘭開放餐飲業內用首周末 東門夜市防疫兩樣情
宜蘭縣周二起開放餐飲業內用，也是開放後第一個假日的開始，縣長林姿妙率領縣府團隊前往視察表示，業者都有落實梅花座、隔板等防疫措施，「大家都很謹慎，這是好現象」，也提醒民眾不邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送。
開放內用的鐵板燒陳老闆說，政府怎麼講就怎麼配合，店內座位原可坐45至50人，但是加裝隔板後，只剩12到15個位子；開放這幾天以來，客人加減有多一點，店內並沒有坐滿，還是以外帶客居多，整體業績漲幅約2到3成。對於周末可望帶來人潮商機，他表示多少有些期待。
不過，夜市內一家火鍋店仍選擇維持外帶，黃老闆坦言，開放和暫停內用的業績差了6、7成，至於何時開放內用要看狀況，雖然損失一定會有，但安全還是比較重要。
今天周五是小周末，雖然宜蘭東門觀光夜市不少攤商做好內用的防疫措施，但上門的客人還是不多，一名小姐就擔心內用會有危險性，還是外帶回家吃是比較安心。
雙北疫情尚未趨緩，宜蘭縣緊鄰在旁，衛生局長徐迺維坦言，永遠都會擔心疫情在宜蘭發燒，但也強調，只要落實戴口罩、勤洗手等健康行為，基本上就是相當好的防護層，第二防護層則是施打疫苗。
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