快訊

地牛又翻身！ 19:12規模5.4地震 最大震度4級

第六輪打高端 估計8月24日以前就能打到

基隆小吃店是否復業 林右昌審慎以對

中央社 / 基隆6日電

基隆市長林右昌今天表示，目前中央流行疫情指揮中心沒開放八大行業營業，小吃店是否復業，應記取本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期經驗，依整體疫情因應，審慎以對。

林右昌下午舉行疫情記者會時說，國內疫情趨緩，民眾心情可放輕鬆，但防疫不能放鬆；如果疫情持續穩定趨緩，近日考慮在遵守防疫指引下，進一步開放籃球場及社區內兒童遊戲場。

此外，指揮中心指揮官陳時中稍早宣布第2劑疫苗施打原則，65歲以上第1劑滿10週就能上平台登記或由政府預約。

林右昌表示，感謝中央聽取建言，65歲以上市民採「雙軌制」，除預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行時更順暢，許多長輩也不用再擔心。

至於行政院朝推出五倍券方向思考，林右昌說，基隆市政府會密切注意相關時程，推出在地配套，希望不只基隆商機留基隆，還要帶其他縣市商機到基隆。

他說，基隆開放內用，許多餐飲業者總算鬆口氣，市府日前也推「海派浪漫，基隆go shopping」買百送百、買千送千優惠券，獲很大迴響，秒殺完售，在五倍券推出前，基隆已超前部署搶商機。

基隆 疫情 林右昌

延伸閱讀

振興5倍券基隆有配套 林右昌：歡迎雙北加碼來基隆消費

林右昌臉書基隆40天共31天+0全紀錄 網留言：注意廟口

基市議會關切第2劑疫苗 林右昌：65歲以上至少雙軌制

基隆長者第2劑疫苗施打 林右昌：採預約造冊雙軌

相關新聞

宜蘭三星茶農製「鳳梨香紅玉」 獲國際3星殊榮

素有「食品界米其林」之稱的比利時國際風味品質評鑑（iTQi），2021年評鑑結果日前揭曉，台灣茶再度揚名國際。宜蘭縣三星...

長者第二劑陳時中雙軌制 林右昌感謝中央聽進他的建言

針對今天CDC決定將二級警戒延長至8月23日，並且公布第二劑疫苗施打原則，基隆市長林右昌表示表示，很感謝中央聽進去他的建...

振興5倍券基隆有配套 林右昌：歡迎雙北加碼來基隆消費

針對中央推出振興5倍券，雙北都將加碼，基隆市長林右昌今天回應表示，基隆將有配套，歡迎雙北加碼來基隆消費。

花蓮人的記憶 市公所將斥資千萬元修繕菁華橋重現風華

花蓮市菁華橋橫跨美崙溪，大紅橋身相當醒目，已是觀光地標，不過現有鋼構橋齡已24年，較為老舊，市公所爭取花東永續發展基金補...

影／海科館明真人「美人魚」海中表演 現場限額並直播

國立海洋科技博物館的「海洋家族說故事及人魚藝術表演」，明天起到10月16日每周六在海科館主題館登場，考量活動為室內場域及...

基隆舊公寓裝電梯免費力爬 每案最高補助216萬開始申請

基隆市老舊公寓多，老人家爬樓梯十分不方便，市府積極推動住宅無障礙改善及增設電梯補助，去年有2案5層以下公寓設置電梯成功獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。