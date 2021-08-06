基隆小吃店是否復業 林右昌審慎以對
基隆市長林右昌今天表示，目前中央流行疫情指揮中心沒開放八大行業營業，小吃店是否復業，應記取本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期經驗，依整體疫情因應，審慎以對。
林右昌下午舉行疫情記者會時說，國內疫情趨緩，民眾心情可放輕鬆，但防疫不能放鬆；如果疫情持續穩定趨緩，近日考慮在遵守防疫指引下，進一步開放籃球場及社區內兒童遊戲場。
此外，指揮中心指揮官陳時中稍早宣布第2劑疫苗施打原則，65歲以上第1劑滿10週就能上平台登記或由政府預約。
林右昌表示，感謝中央聽取建言，65歲以上市民採「雙軌制」，除預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行時更順暢，許多長輩也不用再擔心。
至於行政院朝推出五倍券方向思考，林右昌說，基隆市政府會密切注意相關時程，推出在地配套，希望不只基隆商機留基隆，還要帶其他縣市商機到基隆。
他說，基隆開放內用，許多餐飲業者總算鬆口氣，市府日前也推「海派浪漫，基隆go shopping」買百送百、買千送千優惠券，獲很大迴響，秒殺完售，在五倍券推出前，基隆已超前部署搶商機。
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