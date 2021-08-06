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長者第二劑陳時中雙軌制 林右昌感謝中央聽進他的建言

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
長者第二劑陳時中採雙軌制，林右昌：感謝聽進我的建言。圖／基隆市政府提供
長者第二劑陳時中採雙軌制，林右昌：感謝聽進我的建言。圖／基隆市政府提供

針對今天CDC決定將二級警戒延長至8月23日，並且公布第二劑疫苗施打原則，基隆市長林右昌表示表示，很感謝中央聽進去他的建言，針對65歲以上市民採取「雙軌制」，除了預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行疫苗施打時更加順暢，很多長輩也不用再擔心，終於鬆了一口氣。

基隆市自6月底首度零確診以來，到今天為止，41天內共有32天加零，林右昌下午說，雖然國內疫情趨緩，但希望大家心情可以放輕鬆，但防疫不能放鬆，他並感謝中央聽取他的建言，針對65歲以上市民採取預約登記與造冊集中施打的「雙軌制」。

林右昌表示，中央宣布65歲以上市民採取「雙軌制」，除了預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行疫苗施打時更加順暢，很多長輩也不用再擔心。

另外，CDC也宣布只要依照中央規定的相關防疫指引，可以開放游泳池，林右昌表示將考慮先讓選手恢復訓練；若疫情持續且穩定趨緩，下週也會思考在遵守防疫指引下，進一步開放籃球場及社區內的兒童遊戲場。

長者第二劑陳時中採雙軌制，林右昌：感謝聽進我的建言。圖／基隆市政府提供
長者第二劑陳時中採雙軌制，林右昌：感謝聽進我的建言。圖／基隆市政府提供

林右昌 疫苗 疫情

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