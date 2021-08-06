宜蘭三星茶農製「鳳梨香紅玉」 獲國際3星殊榮
素有「食品界米其林」之稱的比利時國際風味品質評鑑（iTQi），2021年評鑑結果日前揭曉，台灣茶再度揚名國際。宜蘭縣三星鄉青農黃子誠以自家黃記製茶廠的鳳梨香紅玉參加評比，其獨特香氣、精緻口感受評審青睞，首次參賽便獲最高等級三顆星殊榮。縣長林姿妙昨到府祝賀並貼紅榜、鄉長李志鏞今贈匾額，推薦這款世界級好茶。
41歲黃子誠是製茶二代，2009年返鄉接手父親黃仁來製茶廠，茶園坐落長埤湖旁山區約2公頃，其中0.15公頃取得有機認證。他承襲老一輩茶農製茶經驗，以精湛製茶技術，榮獲107年宜蘭縣有機茶評鑑有機茶王、109年全國有機茶分級評鑑銅蛙選。
黃記製茶廠近年致力於創新製茶技術，種植台茶18號紅玉紅茶，年輕一輩的黃子誠接棒後，不斷創新研發出具有鳳梨、甘蔗、蜂蜜等香味的三星在地特色紅玉。李志鏞表示，三星鄉地理環境得天獨厚、水源純淨，溫溼度變化大，種出的茶葉特別清香。
林姿妙提到，宜蘭縣三面環山、一面臨海，良好環境及水源，造就宜蘭豐富且優質的農產品，特別是宜蘭茶品質。黃子誠所製作鳳梨香紅玉，不只是榮獲國際級大獎，更是驗證宜蘭茶的好品質、宜蘭茶農的好手藝。
農業處指出，比利時國際風味品質評鑑是全球業界公認最具影響力的評鑑之一，其評審是由逾20個國家組成的專業團隊，以盲測方式，針對第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地、餘韻等綜合表現進行評分。
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