花蓮瑞穗文旦柚導入早收栽種技術 可望提前採收

東部文旦柚往年採收期因距離中秋節近且晚於西部文旦柚，面臨沉重行銷壓力，今年農委會技術輔導，在花蓮部分果園輔導早收栽培技術，最快8月中提前達採收標準，可望與西部同步上架。

花蓮縣瑞穗鄉果樹產銷班第29班班長羅峰說，投入早收技術果園面積約3500坪（約1公頃多），產量估計48公噸，最快8月底採收上市，有機會和西部文旦柚同步亮相，愈早上市，價格也比較好。

農委會花蓮區農業改良場指出，透過禮肥、春節水分控制等管理，輔導柚農早收栽培技術，接受試驗的瑞穗鄉果園最快8月中就可達採收標準，原定採收期為24節氣中的「白露」前後，約在9月7日左右。

花蓮農改場指出，投入早收栽種，可錯開柚農集中採收尖峰期，拉長整體採收期，若遇到颱風等天災，也能提早收成，月初訪視早收試驗果園，文旦柚甜度已達13.4度，品質很不錯。

花蓮農改場指出，花蓮文旦柚種植面積近千公頃，預估產量1.8萬公噸，品質、產量與去年差不多，今年部分果園嘗試收栽培技術，預計18日在實驗果園舉辦觀摩會，盼更多柚農加入。