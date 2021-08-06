2級警戒延後 台東模範父親改到府表揚

台東縣模範父親表揚典禮，因COVID-19疫情2級警戒維持至8月23日而取消，改採到府致贈表揚狀及紀念品，對父親的敬意不減。

台東縣政府今天表示，原訂8月份父親前夕辦理台東縣政府110年度模範父親表揚典禮，因參加人數超過COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情2級警戒規定「室內50人，室外100人」取消，但台東縣長饒慶鈴對模範父親們的敬意不減，特別指派專人到府致贈表揚狀及紀念品，表達誠摯祝福。

台東縣政府民政處表示，今年的模範父親由各鄉鎮市評選，總計20名。模範父親在家庭貢獻、子女教育、工作態度、待人處世及退休後仍熱心為社區鄰里事務各方面投入一己心力，為後輩們樹立優良典範。

民政處表示，雖然今年不能藉由頒獎典禮與模範父親們齊聚一堂，共享榮耀，但是饒慶鈴對父親們的祝福不減。