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花蓮人的記憶 市公所將斥資千萬元修繕菁華橋重現風華

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市菁華橋大紅橋身醒目，是許多花蓮人的記憶。圖／花蓮市公所提供
花蓮市菁華橋大紅橋身醒目，是許多花蓮人的記憶。圖／花蓮市公所提供

花蓮市菁華橋橫跨美崙溪，大紅橋身相當醒目，已是觀光地標，不過現有鋼構橋齡已24年，較為老舊，市公所爭取花東永續發展基金補助，自籌部分經費，斥資1000萬元改善，計畫除鏽上漆、修繕破損結構，讓這座蘊含地方歷史人文的橋梁重現風華。

花蓮市長魏嘉賢、市代會副主席李振瑋、市代胡仁順、謝豪杰，及行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義等人，今天到菁華橋聽取創源技術顧問公司說明「戀念風華再現－花蓮市菁華橋友善計畫」內容，主要規畫4大改善目標，包括橋梁及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明、串聯觀光休憩景點。

魏嘉賢說，菁華橋由縣府委託花蓮市公所代管，以公所財政狀況，難有充裕經費每年維修。因橋齡較久，出現鋼構鏽蝕、護欄毀損狀況，市公所提案爭取，感謝東服中心和市代會支持，花東基金補助900萬元，市公所自籌100萬元，以千萬元改善。

他說明，工程內容包含橋梁結構及鋼索檢測、鋼構除鏽上漆、鋼件更換、欄杆更新、伸縮縫改善、地坪更新、夜間光雕照明、指標系統建置等，目前正在辦理設計，將依委員審查意見做修正，就可以上網招標。

菁華橋和南方澳大橋同屬鋼構橋，3年前南方澳大發生斷裂意外，也讓民眾關注菁華橋安全。市公所表示，菁華橋在民國99年因預力鋼索鏽蝕、有斷裂之虞，當時就向花蓮縣政府報請經費，汰換全部22條鋼索，且花蓮縣府每年都委託專業單位進行橋梁體檢，0206大地震發生後，也再次經過檢測，確認安全無虞。

花蓮縣府委託橋梁檢測公司為菁華橋鋼索做檢測。圖／花蓮市公所提供
花蓮縣府委託橋梁檢測公司為菁華橋鋼索做檢測。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左）、市民代表胡仁順（左2）等人，關心菁華橋狀況。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左）、市民代表胡仁順（左2）等人，關心菁華橋狀況。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（前）等人，今天會勘菁華橋。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（前）等人，今天會勘菁華橋。圖／花蓮市公所提供

魏嘉賢 行政院

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