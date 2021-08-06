捐血可獲佳農券 做公益又可幫忙釋迦農

鼓勵大家捐血，農委會農糧署推出捐血送「佳農券」，持券購買釋迦禮盒可抵新台幣100元，做公益又可幫助農民。

農糧署東區分署響應「捐血一袋，救人一命」活動，媒合台東太麻里地區農會及熱心公益的店家與財團法人台灣血液基金會高雄捐血中心台東捐血站合作，推出限量500張的「好人好釋佳農券」。

民眾只要捐血就可以獲得1張「佳農券」，持券至指定店家採購釋迦禮盒，即可折抵100元，不僅做愛心也能挺在地安全優質農產品。

東區分署表示，現在正是台東釋迦盛產時節，為確保農產品品質安全，特別對本次活動供果園的釋迦果品加強抽檢198項農藥快速篩檢分析，檢驗結果都合格，民眾可安心選購。

另外，東區分署台東辦事處也號召同仁自發性捐血，希望藉由這次活動，帶動更多民眾成為熱血公民。

東區分署表示，番荔枝釋迦主產區為台東縣，種植面積占全台總面積95%以上，以大目種及鳳梨釋迦為主要栽培品種，產地集中在台東市、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、鹿野鄉及金峰鄉等地。大目釋迦果肉成熟後呈軟綿的乳白色，吃起來甜而不膩，口感細緻、果肉多汁、香氣濃郁，熟軟後放到冰箱保存更是清涼消暑聖品。

東區分署說，「佳農券」數量有限，想品嚐在地好滋味把握時機持券向指定店家購買，捐血做公益同時支持在地農產品。更多有關釋迦及其它農特產品資訊，可向太麻里地區農會洽詢。