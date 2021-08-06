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影／海科館明真人「美人魚」海中表演 現場限額並直播

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供
海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館的「海洋家族說故事及人魚藝術表演」，明天起到10月16日每周六在海科館主題館登場，考量活動為室內場域及遵循防疫社交距離，每場次現場觀賞的民眾採取限額管制，未能親臨現場民眾，也可在海科館粉絲專頁直播，目睹人魚表演藝術者精采的演出。

海科館長陳素芬說，童話故事裡，美人魚為了擁有站在陸上的自由以聲音向巫婆換取了人類的雙腳，美人魚失去了聲音與無法用言語表達愛意，最後幻化成泡沫，消失在世界上！海洋與美人魚的故事一直被流傳。

海科館在海洋委員會海洋保育署的支持下，今年再度邀請人魚表演藝術團隊加入推廣海洋教育的行列，透過人魚減塑藝術展演及故事共讀活動，今年特別在父親節前夕啟動了「海洋家族說故事及人魚藝術表演」活動。

人魚減塑藝術展演為結合自由潛水專業人員，演繹出人魚傳說中的優美姿態, 並藉由劇場表演，將藝術與環境教育結合。透過表演者的肢體張力，讓觀眾身歷其境的感受海洋廢棄物對生物們所造成的傷害。

針對表演者除了有相關的防疫防護外也要求有快篩陰性之證明，而所有參觀的民眾也請配合量測體溫、酒精消毒與實聯制並且戴好口罩與保持室內社交距離等規範。

「人魚海廢故事及藝術表演」首場活動在8月7日展開，早上10:30-11:30有適合親子的「海洋家族說故事」活動，下午14:00和15:15則有兩梯次「人魚減塑藝術展演」。配合防疫現場僅開放12位觀眾入場，每場於開始前30分鐘於兒童廳前發放號碼牌，並同步直播於海科館臉書粉絲專頁，活動自8月7日起至10月16日，除9月11日補班日以外，則每周六均有常態辦理，相關活動資訊皆可上官網

海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供
海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供
海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供
海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供
海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供
海科館明真人「美人魚」海中表演，現場限額並直播。圖／海科館提供

海科館 社交距離 直播

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