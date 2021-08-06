文博會花蓮館融合5感設計展現靈氣 獲德國紅點獎

花蓮縣政府參與2021台灣文博會地方館策展，花蓮館「據說考古隊」融合視覺、燈光、聲音、植栽及氣味等5感的設計，呈現花蓮的靈氣之美，獲得德國紅點設計獎。

花蓮縣文化局長吳勁毅表示，花蓮位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處，因造山運動頻仍，生成台灣境內最多的高山與最深的海溝，包藏多樣生命形態及文化。

台灣文博會花蓮館由「偶然設計」操刀主持，邀集在地團隊投入，策展人曾令理說，累積2年實地田野調查，主視覺構想為布農族聚落的石板屋，利用上千片廢棄的大理石板材層層堆疊，延伸、扭轉及挺拔的塊面，隱喻著板塊的力道，呈現花蓮美麗與強悍的一面。

「森深試務所」主持人蔡昇達協助地方文物採集，將最具花蓮代表性的物件帶到展間；插畫藝術家王妤璇創作奇幻又唯美的壁畫；聲音藝術家謝瀞瑩收集地震前的地鳴聲、海浪、雷雨與鯨嚎聲，編織成為展場的環境聲響。

而會場內隱隱釋出的氣息，則是富里氣味設計師潘雨晴精心煉製的「KIZA奇萊之美」，這也是全國第一款以氣味作為縣市識別標誌的產出。

現場擺放的七星潭卵石則為互動式體驗，經「集刻互動媒體」打造石紋掃描裝置，每個紋路被解碼為籤詩；「瓦豆光田」打磨出洞穴般的魔幻光線；「溫度物所」採集花蓮原生的植物，增添展場神性、粗獷的氛圍。

花蓮縣政府指出，1995年創立的德國紅點設計大獎，每年吸引逾60個國家、近萬件作品參賽，競爭十分激烈；台灣文博會花蓮館據說考古隊在「品牌傳達設計組」獲得「紅點最佳設計獎」，該獎講究創新設計的極致，是紅點設計概念獎的頂級獎項。