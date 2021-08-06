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基隆舊公寓裝電梯免費力爬 每案最高補助216萬開始申請

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆舊公寓裝電梯更方便，每案最高補助216萬開始申請。記者游明煌／攝影
基隆舊公寓裝電梯更方便，每案最高補助216萬開始申請。記者游明煌／攝影

基隆市老舊公寓多，老人家爬樓梯十分不方便，市府積極推動住宅無障礙改善及增設電梯補助，去年有2案5層以下公寓設置電梯成功獲得補助，今年住宅無障礙補助今天開始受理申請，最高每案補助216萬元。

基隆老舊公寓多，市府接獲民眾反映，老人家爬樓梯十分不方便，很多公寓住戶想增建電梯，但苦無經費，有的則是住戶意見不一，希望市府補助舊公寓裝設電梯。

基隆市政府表示，為協助民眾改善無障礙設施，打造友善生活環境，逐步提升居住品質。都市發展處積極向中央爭取原有住宅無障礙改善補助，補助改善住宅無障礙設施，109年度已核定2案5層以下公寓設置昇降設備補助案，

都發處說，只要101年11月30日前建造完成核准用途為集合住宅之建築物，可提出住宅無障礙設施改善補助，每案補助比例以改善總經費45%為上限，最高補助216萬元，今天起至10月5日止受理申請。

都發處並表示已設置升降設備的原有住宅大樓建築物共用部分，可申請改善共用部分無障礙設施，每件補助總經費45％且以36萬元為上限，希望讓身障、高齡、孕婦或使用育嬰車者出入更為方便。

此外，考量高齡化社會，對於設籍滿1年之年齡65歲以上或領有身心障礙證明比例高者，列為優先補助對象，其它非上述對象，在預算額度內依案件掛件順序補助。歡迎符合申請資格市民朋友踴躍提出申請，相關資訊請參考「基隆市110年度原有住宅無障礙設施改善補計畫書」或電洽（02）24201122#1818洽詢。

基隆 電梯 建築

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