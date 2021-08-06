快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮農改場輔導早收栽培 鶴岡文旦柚提前月底上市

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮區農改場輔導柚農早收栽培技術，提早半個月達採收標準，但不影響品質。圖／農改場提供
花蓮區農改場輔導柚農早收栽培技術，提早半個月達採收標準，但不影響品質。圖／農改場提供

文旦柚是中秋應景水果，以往必須在白露前後一周採收，若距離中秋太過接近，就會影響銷售。農委會花蓮農改場輔導花蓮柚農早收栽培技術，讓文旦柚在不影響品質下，可提前半個月達採收標準，拉長採收期，也能降低銷售壓力。

花蓮文旦柚栽種面積近千公頃，主要在瑞穗鄉，文旦柚品質雖佳，但以往採收時間較西部產區晚，不利銷售競爭。花蓮農改場透過禮肥、春節水分控制等管理方式，讓東部的文旦柚可以提早達到採收標準，提高競爭力。

今年白露是下個月7日，首批在花蓮縣瑞穗鄉的果園試產，預計這個月底就可以上市，較往年提前半個月，且甜度達13.4度，品質仍然相當好。

瑞穗果樹產銷班第29班班長羅峰說，首批以早收技術試產約8萬台斤，目前結實狀況很不錯，這個月中旬就可達品牌文旦標準，月底採收上市，和西部文旦柚時間差不多，有利爭取銷售時機。

花蓮農改場表示，早收栽培有許多好處，可讓農民採收彈性更大，錯開搶工的尖峰期，若是遇到颱風等天候狀況，也可選擇提早採收，或是不採但留果，花蓮農改場將於18日在瑞穗鄉的試驗果園舉辦觀摩會，分享並推廣這項技術。

花蓮區農改場輔導柚農早收栽培技術，可提早半個月達採收標準，提升產銷彈性。圖／農改場提供
花蓮區農改場輔導柚農早收栽培技術，可提早半個月達採收標準，提升產銷彈性。圖／農改場提供
花蓮區農改場輔導柚農早收栽培技術，首批試產月底就可採收，提升銷售競爭力。圖／農改場提供
花蓮區農改場輔導柚農早收栽培技術，首批試產月底就可採收，提升銷售競爭力。圖／農改場提供

文旦 農改場 中秋

延伸閱讀

颱風影響不大 台南麻豆文旦今年品質更佳半個月後採收

外籍移工在果園旁離奇被電死 埔里分局釐清死因中

南投移工誤觸果園高壓電網倒地 送醫不治

冠軍麵包師吳寶春新作「國王蛋黃酥」 中秋早鳥先開賣

相關新聞

影／海科館明真人「美人魚」海中表演 現場限額並直播

國立海洋科技博物館的「海洋家族說故事及人魚藝術表演」，明天起到10月16日每周六在海科館主題館登場，考量活動為室內場域及...

點亮南迴公路號誌牌 用路人看的更清楚！

公路總局第三養護工程處大武工務段，逐年編列經費改善轄管南迴公路號誌牌，設置全新LED號誌牌，在昏暗及夜間更為明亮，用路人...

基隆舊公寓裝電梯免費力爬 每案最高補助216萬開始申請

基隆市老舊公寓多，老人家爬樓梯十分不方便，市府積極推動住宅無障礙改善及增設電梯補助，去年有2案5層以下公寓設置電梯成功獲...

花蓮農改場輔導早收栽培 鶴岡文旦柚提前月底上市

文旦柚是中秋應景水果，以往必須在白露前後一周採收，若距離中秋太過接近，就會影響銷售。農委會花蓮農改場輔導花蓮柚農早收栽培...

林右昌臉書基隆40天共31天+0全紀錄 網留言：注意廟口

基隆市昨天新冠肺炎確診個案仍是加零，市長林右昌在臉書貼了「+0全紀錄」的圖表，林右昌說，基隆不止是北北基桃首都圈率先加零...

台東補教疫苗只300劑 陳時中：可補報

中央流行疫情指揮中心配發52萬劑AZ疫苗到各縣市提供國高中教師等補教業者施打，台東縣卻僅配額300劑，衛生局傻眼提出反映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。