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花蓮農改場輔導早收栽培 鶴岡文旦柚提前月底上市
文旦柚是中秋應景水果，以往必須在白露前後一周採收，若距離中秋太過接近，就會影響銷售。農委會花蓮農改場輔導花蓮柚農早收栽培技術，讓文旦柚在不影響品質下，可提前半個月達採收標準，拉長採收期，也能降低銷售壓力。
花蓮文旦柚栽種面積近千公頃，主要在瑞穗鄉，文旦柚品質雖佳，但以往採收時間較西部產區晚，不利銷售競爭。花蓮農改場透過禮肥、春節水分控制等管理方式，讓東部的文旦柚可以提早達到採收標準，提高競爭力。
今年白露是下個月7日，首批在花蓮縣瑞穗鄉的果園試產，預計這個月底就可以上市，較往年提前半個月，且甜度達13.4度，品質仍然相當好。
瑞穗果樹產銷班第29班班長羅峰說，首批以早收技術試產約8萬台斤，目前結實狀況很不錯，這個月中旬就可達品牌文旦標準，月底採收上市，和西部文旦柚時間差不多，有利爭取銷售時機。
花蓮農改場表示，早收栽培有許多好處，可讓農民採收彈性更大，錯開搶工的尖峰期，若是遇到颱風等天候狀況，也可選擇提早採收，或是不採但留果，花蓮農改場將於18日在瑞穗鄉的試驗果園舉辦觀摩會，分享並推廣這項技術。
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