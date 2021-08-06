宜蘭縣府拚解決水患 三管齊下治理宜榮一中排

宜蘭縣防汛期自每年5月1日開始，期間常有梅雨、颱風等季節性災害侵襲，近日則有「盧碧」。縣長林姿妙防疫之虞，也特別關心縣內治水防洪現況，今天早上赴縣管區域排水宜榮一中排，視察其治理規劃等作業執行情形。她表示，縣府努力向中央爭取經費，工程將於明年動土，期盼讓附近居民免於淹水困擾，保障生命財產安全。

宜榮一中排的排水長度2285公尺、集水面積127公頃，其流經宜蘭市進士里、南橋里等地區，周邊如有宜蘭運動公園、科學園區，以及縣政中心等重大建設。不過，近年颱風豪雨影響，宜榮一中排的排水通道狹小，受美福排水洪水頂托影響，淹水面積約30公頃。

縣府考量宜榮一中排周邊發展快速，且原有規劃的排水斷面已無法負荷，有鑑於此，便將其公告為縣管區域排水，重新檢討原有治理規劃，並研擬分流、滯洪，以及水道改善共3大策略，以解決通水斷面不足情形，可望有效改善地區淹水問題。

水資處指出，宜榮一中排的治理策略包含排水渠道改善、沿線22座版橋改建，新闢3條分流渠道，並將公有綠地兼納為滯洪池等手法並行，總經費4.19 億元。該整治工程完成後，可望減少淹水面積約20公頃。