台東縱谷米鄉傳好消息 梓園及池農獲產銷履歷達人

有台東米鄉之稱的台東縱谷，傳出好消息。關山鎮梓園碾米廠和池上農會生產優質米，獲得農委會產銷履歷達人殊榮，預計10月底頒獎表揚。

政院農業委員會台東區農業改良場表示，110年度產銷履歷達人名單出爐，由台東農改良場推薦的台東縣關山鎮梓園碾米廠及池上鄉農會，以生產品質優良之稻米，從全國110名競爭者中脫穎而出，獲得產銷履歷達人殊榮。

台東農改場表示，梓園碾米廠以「後山米」、「皇帝米」等品牌深耕台東30年，並以「日照後山，米中曙光」為集團經營意象，於民國97年即取得產銷履歷驗證，現為台東最重要的稻米產銷契作集團之一，其產銷履歷驗證面積接近1000公頃，占台東整體產銷履歷驗證面積約3分之1。

除配合政府農業政策的推動外，梓園碾米廠亦應用產銷履歷所蒐集的資料，制定智慧農業生產經營策略，提供契作農戶相關之增能教育訓練課程。不僅進一步為產銷履歷制度加值，更凝聚在地認同，帶領集團契作農戶一同落實「生態共存、經濟共享、智慧共創、團結共榮」等「4個共好」。

台東農改場表示，池上鄉農會於96年投入產銷履歷工作，為花東2縣第1間通過產銷履歷驗證的農會，並同時成為稻米產銷履歷驗證示範單位。至109年止，輔導生產面積近200公頃，共有69名農友參與。秉持「適地適種」的理念，池上鄉農會鼓勵在地稻農加入產銷履歷行列，投入品質安全的稻米栽培。透過產銷履歷驗證的推動，成功提升池上鄉稻米品質。

台東農改場表示，今年度台東地區獲得產銷履歷達人榮譽者，皆為集團驗證團體，展現台東農友以品牌整合行銷之實力及發揮團隊合作之戰力，進而帶動台東稻米產業的發展，大規模生產優質好米，打造受消費者歡迎且安心的品牌。