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林右昌臉書基隆40天共31天+0全紀錄 網留言：注意廟口

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌臉書貼出基隆40天共31天+0全紀錄。圖／取自林右昌臉書
林右昌臉書貼出基隆40天共31天+0全紀錄。圖／取自林右昌臉書

基隆市昨天新冠肺炎確診個案仍是加零，市長林右昌在臉書貼了「+0全紀錄」的圖表，林右昌說，基隆不止是北北基桃首都圈率先加零的城市，更是在40天內共31天+0，這得來不易的成果繼續加油，共同守住基隆。不少網友留言加油，但也有網言提醒要注意廟口夜市。

林右昌在臉書貼出基隆防疫+0全紀錄圖表，表示基隆持續+0，從6月27日以來，基隆不止是北北基桃首都圈率先加零的城市，更是在40天內共31天+0。林右昌說，能有如此防疫結果，感謝所有市民朋友及防疫人員的辛勞及配合。讓這得來不易的成果繼續加油，共同守住基隆。

貼文有2千多人按讚，也有不少網友留言。有網友說，該圖「右邊像條魚，左邊一排0像水草 ，基隆真強」；還有網友表示，「基隆市長林右昌做得比雙北這兩位市長好，加油」；請市長繼續為基隆市民把關，不要怕得罪市民，該嚴禁的時候就該禁。

但也有網友表很擔心，認為微解封而已，街上脫口罩抽煙，或三兩人一起脫口罩抽煙聊天，上班回家天天看到這種景像，讓人非常擔心。

還有網友指市長不是說單一城市疫情反應意義不大。還有網友點出憂心的地方，建議「市長，廟口真的要注意一下，開放了很好，攤商也終於能養家糊口，但是這景象真的很可怕（貼了張人潮很多的照片），身為基隆人真的不敢進去。

基隆 林右昌

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