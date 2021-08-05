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「東奧拿金牌」使這座火車站意外爆紅 遊客搶東澳票卡

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
東澳火車站的月台站名牌「白底、綠線、黑字」，與日前麟洋配羽球金牌戰最後一球的電腦輔助判決圖樣，極為相似，台鐵以此概念設計「紀念月台票卡」，限量3千份。圖／台鐵提供
東澳火車站的月台站名牌「白底、綠線、黑字」，與日前麟洋配羽球金牌戰最後一球的電腦輔助判決圖樣，極為相似，台鐵以此概念設計「紀念月台票卡」，限量3千份。圖／台鐵提供

我國選手在東京奧運表現亮眼，台鐵宜蘭「東澳站」因與東京奧運簡稱「東奧」讀音相同，民眾發揮創意，手拿金牌啤酒與東澳兩字的車站合拍入境，名為「東澳拿金牌」，貼文照經瘋狂轉發，吸引遊客爆增5倍；台鐵更趁熱明起限量發行「東奧TAIWAN IN」紀念月台票卡，有人準備搶票了。

臉書社群最近不斷有人貼出，手「拿金牌」啤酒與「東澳」火車站的創意合照，象徵祝福台灣選手在「東奧拿金牌」，而且話說東澳火車站正門的上方，真有一枚金圓形構造物，看上去就像一面金牌，三位一體的合照有東澳字樣、金牌啤酒、一枚金圓形構造物，非常吻合祝福選手奪金的心意。

創意合照網路瘋傳，使得這座位於偏鄉的東澳火車站瞬間爆紅。根據宜蘭運務段表示，平常這小火車站每天100多名客人，最近突然增加到500多人，大多是慕名而來「東奧拿金牌」遊客，尤其在戴資穎羽球冠亞軍之戰的前一天，人多到附近道路竟然塞車。

此外，位於月台上的東澳火車站站名牌「白底、綠線、黑字」形式，與最近麟洋配羽球金牌戰最後一球的電腦輔助判決圖樣，極為相似，台鐵以此概念設計「紀念月台票卡」向奧運選手致敬，具有收藏價值。

明天起一連5天在東澳火車站，旅客每天上午8時至下午5時購買東澳站的乘車票，即可至該站售票窗口兌換「東奧TAIWAN IN」紀念月台票卡1張，限量3千份送完為止；車站另外備有「金牌拍照手板」，可以讓旅客到月台與站名牌一起拍照留念，為各項運動賽事選手加油打氣。

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東澳火車站的月台站名牌「白底、綠線、黑字」，與日前麟洋配羽球金牌戰最後一球的電腦輔助判決圖樣，極為相似，台鐵以此概念設計「紀念月台票卡」，限量3千份。圖／台鐵提供
東澳火車站的月台站名牌「白底、綠線、黑字」，與日前麟洋配羽球金牌戰最後一球的電腦輔助判決圖樣，極為相似，台鐵以此概念設計「紀念月台票卡」，限量3千份。圖／台鐵提供
東澳火車站正門的上方有枚金圓形構造物，就像一面金牌，三位一體的創意合照有「東澳」、「拿金牌」啤酒及一枚金圓形構造物，非常吻合「東奧拿金牌」的祝福心意。圖／翻攝自宜蘭知識+
東澳火車站正門的上方有枚金圓形構造物，就像一面金牌，三位一體的創意合照有「東澳」、「拿金牌」啤酒及一枚金圓形構造物，非常吻合「東奧拿金牌」的祝福心意。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭東澳火車站備有「金牌拍照手板」，可以讓旅客到月台與站名牌一起拍照留念。圖／台鐵提供
宜蘭東澳火車站備有「金牌拍照手板」，可以讓旅客到月台與站名牌一起拍照留念。圖／台鐵提供

金牌 東京奧運 火車站

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