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花蓮縣原住民會館閒置逾10年 審計室要求活化
花蓮原住民會館位在花蓮市中心，因閒置超過10年，遭審計室要求活化。花蓮縣政府回應，經評估建物結構、設備安全性不足，擬朝拆除重建方向，改建為原住民農業行銷館。
花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街交叉口，鄰近重慶市場，民國98年與當地協會結束合作契約後，荒廢至今，會館周邊遭流動攤販占用、堆放雜物，環境髒亂，104年遭審計部花蓮縣審計室糾正。目前會館外出入口封閉，並貼上「危險」警告標語。
109年審查報告最近公布，花蓮縣原住民會館再次被點名，花蓮縣審計室認為，縣府未妥善管理及利用，荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰，要求縣府盡快提出具體可行的活化計畫。
花蓮縣原住民行政處長陳建村今天表示，4層樓建物啟用超過40年，經台灣省土木技師公會鑑定安全係數不符，已成危樓，結構補強、內部空調、消防等設備所需經費約新台幣6300萬元；若拆除改建，經費約3300萬元。
陳建村指出，考量內部結構為早期公教會館式的間隔，現有空間活化有限，經費龐大，經多次會議評估討論，擬朝拆除改建規劃，為1層樓建物，轉型為原住民農業行銷館。
陳建村指出，因建物結構未達報廢年限55年，若要提前報廢，須提出效益大於現在建物的提案，之前提案審計室認為農業行銷館不夠具體，目前仍在研議相關規劃。
花蓮縣原住民會館73年取得使用執照，當年交通不便，設有40個房間提供給到市區洽公、就醫的原住民臨時住宿，不過80年後因旅宿業興起，設備較老舊的原住民會館營運受到挑戰，逐漸沒落。
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