南方澳討海文化館整建 串聯帆船訓練基地賞無敵海景

宜蘭縣南方澳漁港開港百年，討海文化氣息濃厚。宜蘭縣政府為提升豆腐岬整體服務能量，整建南方澳討海文化館，串聯一旁新建的豆腐岬帆船訓練基地，將討海文化展示空間擴增至200坪，預計明年7月對外開放。縣長林姿妙今日前往視察並表示，兩處結合作為南方澳觀光基地，還能看到無敵海景。

南方澳討海文化館過去曾是廢棄軍營崗哨，宜蘭縣政府文化局向中央爭取近1千500萬經費，整建原本20坪的老舊空間。該館結合教育處新建的豆腐岬帆船訓練基地，1樓規劃展示討海文化的教育空間，2樓則可飽覽無敵海景，兩處室內外展覽場域多達200坪；斯洛伐克致贈宜蘭紀念貝紐夫斯基登台250週年雕塑藝術品，也將在豆腐岬帆船訓練基地展示。

林姿妙今日與在地議員視察工程時提到，南方澳的陸連島是台灣教科書上的重要地理特色，亦是台灣首次記錄珊瑚產卵的地方，豆腐岬是台灣海洋休閒活動與帆船運動的重要基地。

不只海洋文化，當地廟宇文化如南天宮的金媽祖、玉媽祖，以及南方澳進安宮的寶石珊瑚媽祖，還有祝大漁物產文創館、珊瑚法界博物館、即將完工的漁會新大樓等，加上新鮮現撈的海鮮美食，南方澳地區會是一處宜居、宜學、宜遊的討海文化觀光旅遊聖地。