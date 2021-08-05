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佛光會捐贈基隆第4座智慧防疫門 市立醫院回贈感謝狀

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國際佛光會中華總會捐贈「智慧防疫門」給基隆市立醫院，市醫院長王慧珺（右）今天回贈感謝狀。圖／基市府提供
國際佛光會中華總會捐贈「智慧防疫門」給基隆市立醫院，市醫院長王慧珺（右）今天回贈感謝狀。圖／基市府提供

國際佛光會中華總會捐贈「智慧防疫門」給基隆市立醫院，市醫院長王慧珺今天回贈感謝狀，因為有了這道智慧防疫門，有助強化科技門禁檢測效率，為第1線醫護人員及就診民眾健康把關。

國際佛光會中華總會捐贈市醫的智慧防疫門，具有AI人臉快速追蹤與高辨識率、非接觸式紅外線額溫測量、自動手部酒精噴霧機、美國RGF主動光氫離子殺菌功能，未戴口罩或體溫異常時，警鈴或閃燈示警。

智慧防疫門設置在市醫門診大門，佛光山極樂寺住持妙璋法師與國際佛光會中華總會幹部許煥章等人，今天出席捐贈儀式，接受王慧珺回贈的感謝狀。

王慧珺說，目前國內疫情趨緩，各縣市漸次微解封，但因全台疫苗涵蓋率未達群體保護力階段，佛光會捐贈智慧防疫門，有助為醫護人員及就診民眾健康把關。

妙璋法師表示，佛光人遵循星雲大師「三好」做好事、說好話、存好心」，「四給」給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便精神，實踐人間佛教。佛光山和佛光會目前在基隆市已捐贈3座智慧防疫門給市府，1座給立醫，期望公共場所防疫設施升級，阻斷傳播鏈，維護全民平安健康。

國際佛光會中華總會捐贈「智慧防疫門」給基隆市立醫院，市醫院長王慧珺（右）今天回贈感謝狀。圖／基市府提供
國際佛光會中華總會捐贈「智慧防疫門」給基隆市立醫院，市醫院長王慧珺（右）今天回贈感謝狀。圖／基市府提供

佛光山 醫護人員 法師

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