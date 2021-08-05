基隆提倡普渡紙錢集中焚燒 天外天焚化廠今祈福淨爐

國人有在農曆7月普度習俗，基隆市環保局提供紙錢集中焚燒服務。市長林右昌今天在天外天焚化廠參加祈福淨爐儀式，安排道教會道長李騰龍演法淨壇，潔淨去穢，讓民眾可放心將中元普渡的紙錢，交由環保局載運到焚化廠集中焚燒。

環保局表示，燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等汙染物，影響空氣品質及民眾健康。焚化廠有完善汙染防制設備，可以減輕區域型空氣汙染，提升空氣品質。2006年推動紙錢集中焚燒至今，紙錢收運量逐步成長，去年收運量為125公噸，歷年累計超過1350公噸。

為加強推廣紙錢集中焚燒，環保局主動與大型社區接洽，設置紙錢集中箱（區），並在社區普度時間前預訂收運時間，目前已有七堵區國際世貿公寓及幸福人生、安樂區城上城、中正區山海觀及星河繪、信義區麗景江山及微笑台北等社區響應。