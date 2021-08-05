雞籠中元祭連辦167年 配合防疫縮小規模 直播放水燈

雞籠中元祭今年是第167年舉辦，基隆市政府今宣布老大公廟8日（農曆7月1日）下午開龕門。今年因應疫情威脅縮小規模，放水燈花車沒有徒步遊行，不開放民眾參與。開龕門、開燈放彩、施放水燈頭及關龕門等祭典科儀安排直播，降低群聚風險，祈求圓滿平安。

基隆市文化局今天舉辦中元祭宣傳活動，安排今年開燈放彩開幕負責演出的嗩吶演奏家與小號演奏家，以中西合璧方式，演繹中元祭族群融合意涵。

基隆市長林右昌說，今年受疫情影響，祭典儀式以縮減參人員為原則，各宗親會出席人員依限額造冊，各活動場所也遵循中央疫情指揮中心公布的防疫規範。相關祭典儀式採取線上直播，這是因應疫情及數位時代的群體活動新方式，今年能夠順利舉辦中元祭，真的要感謝老大公、好兄弟及眾神明的庇佑。

文化局長陳靜萍表示，雞籠中元祭是文化部指定編號第1號的國家無形文化資產，每年由各姓氏宗親會輪流主普，深具特色與意義。李姓宗親會是第3次輪值主普，疫情警戒雖已降為2級，但防疫措施仍採「從嚴」執行，同時維持傳統科儀如常舉辦。

今年中元祭主要科儀日期分別為7日（農曆6月29日）為開燈夜，8日開龕門，18日豎燈篙，19日開燈放彩，20日迎斗燈，21日（農曆7月14日）放水燈遶境祈福及施放水燈頭，22日中元普度及跳鍾馗，9月7日（農曆8月1日）關龕門。